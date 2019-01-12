Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te Bir Fırında Meydana Gelen Patlamada 2'si...
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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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