Son Dakika Haberleri: Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te Bir Fırında Meydana Gelen Patlamada 2'si...

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te Bir Fırında Meydana Gelen Patlamada 2'si...

47 dakika önce

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te Bir Fırında Meydana Gelen Patlamada 2'si..., System.String[]
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:17 Kaynak: AA

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Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 4 Ölü, 36 Yaralı Son Dakika! Fransa İçişleri Bakanı: Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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