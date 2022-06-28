Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Liverpool taraftarlarından özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Liverpool taraftarlarından özür diledi

28.06.2022 12:08
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Liverpool taraftarlarından özür diledi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Real Madrid ile Liverpool arasında 28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarda sorumluluğu bulunduğunu kabul ederek özür diledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Real Madrid ile Liverpool arasında 28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarda sorumluluğu bulunduğunu kabul ederek özür diledi.

Fransız RTL radyosuna konuşan Darmanin, final maçı öncesi taraftarların içeri alınması ve düzenin sağlanması sürecini kötü yönettiklerini itiraf ederek, "daha iyisini yapabileceklerini düşündüğünü" belirtti.

"Stade de France daha iyi idare edilir miydi? Cevap evet. Sorumluluk payım var mıydı? Cevap evet. Bu kötü yönetime maruz kalan herkesten içtenlikle özür dilerim." diyen Darmanin, yaşananlar nedeniyle Emniyet teşkilatında önemli değişiklikler yaptığını aktardı.

Fransız İçişleri Bakanı, İngiliz kulübün taraftarlarına yönelik şiddetten sorumlu tutulan Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement ile ilgili bir müdahalede bulunup bulunmadığı sorusunu ise geçiştirerek, kişisel bir cezalandırmaya taraftar olmadığını söyledi.

Fransa tarafı görüntüleri silmişti

Paris Emniyet Müdürü Lallement da 9 Haziran'da Senatodaki komisyona verdiği ifadede Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarda polisin orantısız biber gazı kullandığı için özür dilemişti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta 28 Mayıs'ta Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çok sayıda olay yaşanmış, bu nedenle maçın başlama saati 3 defa ertelenmişti.

Fransız polisi aralarında çocukların da olduğu taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Fransız polisinin Liverpool taraftarlarına yönelik orantısız güç kullandığı görülen ve uluslararası toplumda eleştiriler toplayan olaya ilişkin görüntülerin silindiğinin ortaya çıkmasıyla Paris yönetimi zor durumda kalmıştı.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: 'Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz' Bakan Soylu: 'Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz'
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Liverpool, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Liverpool taraftarlarından özür diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:12 Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:38 Meksika'da korkunç olay! Öfkeli boğa binicisini yere atıp, defalarca boynuzlayarak öldürdü
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 12:18:29. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Liverpool taraftarlarından özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement