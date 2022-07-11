Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik

11.07.2022 17:29
Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik

Fransa'da mahkeme, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Fransa'da mahkeme, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Fransız basınının, Darmanin'in avukatlarının demeçlerine dayandırdığı bilgiye göre, dosyayla ilgilenen hakim, Paris Savcılığının, Darmanin hakkındaki soruşturmada ocak ayında sunduğu takipsizlik talebini kabul etti. Böylelikle iddia takipsizlikle sonuçlandı.

Darmanin'den şikayetçi olan tarafın kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.

2018'de soruşturma açılmıştı

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının, Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.

Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.???????

Ocakta Paris Savcılığı, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında da tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmişti.

YORUMLAR
500
Paris'te Kurban Bayramı namazı Paris'te Kurban Bayramı namazı
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:37:44. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa İçişleri Bakanı hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement