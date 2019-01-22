Son Dakika Haberleri: Fransa İçişleri Bakanı'ndan "Polis Şiddeti" İtirafı

Fransa İçişleri Bakanı'ndan "Polis Şiddeti" İtirafı

40 dakika önce

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etti.

Fransa İçişleri Bakanı'ndan
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etti.

Castaner, Senatoda yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesinin 4 kişinin gözünden ağır yaralanmasına neden olduğunu ve bazılarının bir gözünü kaybedebileceğini belirtti.

Bakan, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açıldığını hatırlattı.

Castaner, geçen hafta yaptığı açıklamada polisin gösterilerde eylemcilere şiddet uygulamadığını, aksine protestocuların polise saldırdığını öne sürmüş, ayrıca gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazının sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:28 Kaynak: AA

Polis, Fransa, Güncel
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