Fransa İçişleri Bakanı özel sektörden maaşları artırmalarını istedi

Fransa'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, işverenlerden çalışanlarının maaşları artırmalarını istedi.

Darmanin, birçok meslek grubunun bugün maaş artışı talebiyle greve gittiği ülkede RTL kanalında yaptığı açıklamalarda, Fransa'da bir maaş sorunu olduğunu ifade etti.

Maaşların fiyatların yükseldiği oranda artmadığına dikkati çeken Darmanin, işverenlerden çalışanlarının maaşlarını artırmasını istedi.

Darmanin, diğer yandan öğrencilerin okullarda uzun kıyafet giymesini "İslamcı bir saldırı" olarak niteledi.

Bakan Darmanin, "Bu sadece bir gençlik krizi değildir, bizim değer sistemimize ve laikliğe saldırıdır." ifadesini kullandı.