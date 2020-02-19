Fransa İçişleri Bakanı: "Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa İçişleri Bakanı: 'Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek' - Son Dakika

Fransa İçişleri Bakanı: "Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek"

18 dakika önce

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı:

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.

Castaner, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi.

Castaner ayrıca, ramazanda ülkeye gelen imamların sayısının bu yıl itibarıyla azaltılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkenin Mulhouse kentinde, yurt dışından gelen imamlar, ülkede görev yapan ve Türkçe dahil yabancı dil dersi veren öğretmen ve "ayrılıkçı İslamcılar" hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydeden Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Macron, açıklamasında bu uygulamaya ne zaman son verileceğini belirtmemişti.

Süleyman Soylu, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu
Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü Rakibi tarafından cinsel organı ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:10:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa İçişleri Bakanı: "Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]