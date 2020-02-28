Fransa, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esed... - Son Dakika

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Fransa, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esed...
6 saat önce
Fransa, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Fransa, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı
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