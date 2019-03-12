Son Dakika Haberleri: Fransa ile Almanya Arasında Ortak Meclise Yeşil Işık

Fransa ile Almanya Arasında Ortak Meclise Yeşil Işık

33 dakika önce

Fransa Ulusal Meclisi, Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen ortak bir meclisin kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Fransa ile Almanya Arasında Ortak Meclise Yeşil Işık, System.String[]
Fransa Ulusal Meclisi, Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen ortak bir meclisin kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı.

İki ülke arasındaki iş birliği güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir meclisin kurulmasını öngören anlaşma, mecliste kabul edildi. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), merkez sol Sosyalist Partisi (PS) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) destek verdi.

Anlaşma, Almanya Federal Meclisi'nde de onaylandığında yürürlüğe girecek ve kabul edilmesi durumda meclisin ilk toplantısının, 25 Mart'ta başkent Paris'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Yılda en az iki kez toplanacak ortak mecliste, her iki ülkeden 50 milletvekili yer alacak. Anlaşmanın, ülkelerin sınır bölgelerinde ulusal hukuk kurallarından vazgeçme imkanı sağladığı belirtildi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu meclisin her iki ülkenin hukukun uyumlu çalışmasını sağlayacağını ve iş birliğini derinleştireceğini söyledi.

Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau da bu anlaşmayı "cesur bir seçim" şeklinde niteledi.

Anlaşmaya muhalefet eden aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise bu anlaşmanın, Fransa'nın çıkarlarına uygun olmadığını iddia etti.

Bu anlaşmayla diğer ülkelere, "her kararın iki ülke arasında verildiği" imajının verildiğini belirten Melenchon, Avrupa'da bu tür anlaşmalar imzalanmadan önce halka sorulması için referandumun düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğini güçlendirmenin temelleri, 22 Ocak'ta imzalanan Aachen Anlaşması ile atılmıştı. Anlaşma, iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir dönem başlatmayı, ortaklığı yeni bir seviyeye çıkarmayı ve Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:23 Kaynak: AA

Avrupa, Fransa, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 02:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa ile Almanya Arasında Ortak Meclise Yeşil Işık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]