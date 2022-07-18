Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı

18.07.2022 23:27
Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

Fransa Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşmasının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Paris'e yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın iki ülkenin hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, anlaşmada yeşil projelerin finanse edilmesi için ortak bir fon oluşturulması olasılığına değinildiği ifade edildi.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Elysee Sarayı'nda ağırladı ve mevkidaşına ülkenin en yüksek dereceli devlet nişanı Legion d'Honneur'ü takdim etti.

BAE, Fransa'dan geçen yıl aralık ayında 14 milyar avro karşılığında 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa ile BAE arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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