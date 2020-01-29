Fransa ile Yunanistan arasında güvenlik konusunda stratejik ortaklık kurulacak - Son Dakika
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Fransa ile Yunanistan arasında güvenlik konusunda stratejik ortaklık kurulacak

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ile Yunanistan arasında haziran ayına kadar güvenlik konusunda stratejik bir ortaklık kurulacağını belirtti.

Fransa ile Yunanistan arasında güvenlik konusunda stratejik ortaklık kurulacak, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ile Yunanistan arasında haziran ayına kadar güvenlik konusunda stratejik bir ortaklık kurulacağını belirtti.

Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Macron, Fransa'nın bu konuda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) desteklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, Avrupalı ortaklarıyla Türkiye'nin müdahalelerini ve provokasyonlarını kınıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı ele aldık ve bunu şiddetle kınıyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin konferansında yapmayı vadettiklerine açıkça aykırı olarak Türkiye'nin şu an yaptıklarıyla ilgili endişelerimi ifade etmek istiyorum.

Son günlerde Suriyeli paralı askerleriyle Türk gemilerinin, Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, verilen söze saygı gösterilmediğini gösteriyor. Bu, Libya'nın egemenliğinin ve Avrupa'nın ve Sahel ülkelerinin güvenliğinin ihlalidir."

Fransa ile Yunanistan arasında haziran ayına kadar güvenlik konusunda stratejik bir ortaklık kurulacağını vurgulayan Macron, bununla ilgili gelecek haftalarda açıklama yapılacağını söyledi.

Macron, bu bağlamda Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin şubat ayının sonunda Yunanistan'ı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Bu ortaklık kapsamında Fransız deniz kuvvetlerinin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını artıracağını duyuran Macron, Yunanistan ile aynı zamanda ortak operasyonların yürütüleceğini anlattı.

Macron, göç sorununun çözümü için Yunanistan'ı destekleyeceklerini dile getirdi.

Avrupa Birliği Komisyonunun gelecek haftalarda göç ve iltica konusunda yeni bir anlaşma açıklayacağını kaydeden Macron, yakında Yunanistan'ı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Miçotakis de Fransa ile güvenlik konusunda üzerinde çalıştıkları stratejik ortaklığın, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Libya'da askeri çözümün bulunmadığını ifade eden Miçotakis, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Yunanistan, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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