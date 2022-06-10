Fransa ilk defa denizde rüzgar çiftliği kurarak enerji üretmeye başladı - Son Dakika
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Fransa ilk defa denizde rüzgar çiftliği kurarak enerji üretmeye başladı

10.06.2022 15:23
Fransa ilk defa denizde rüzgar çiftliği kurarak enerji üretmeye başladı

Fransa enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için karadan sonra ilk kez denize kurduğu rüzgar çiftliğiyle enerji üretimine başladı.

Fransa enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için karadan sonra ilk kez denize kurduğu rüzgar çiftliğiyle enerji üretimine başladı.

Fransız enerji sağlayıcısı EDF, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire açıklarında denize yerleştirilen rüzgar tribünlerinin bu hafta ilk defa Megawatt saat birimiyle elektrik elde ettiğini açıkladı.

Fransa, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için nükleer güçten sonra karaya ve şimdi de denize kurduğu rüzgar çiftlikleriyle enerji üretiyor.

Nisandan bu ana kadar denize kurulan 27 aktif rüzgar tribününe ek olarak 53 tribünün daha kurulması planlanıyor.

Ayrıca ülkenin denize sınır diğer bölgelerindeki sulara da peyderpey yeni rüzgar çiftliklerinin kurulacağı belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin rüzgar enerjisinde geç kaldığına işaret ederek 2050'ye kadar denizde 50 rüzgar çiftliği kurmayı, karadakileri azaltmayı planladıklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ilk defa denizde rüzgar çiftliği kurarak enerji üretmeye başladı - Son Dakika

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