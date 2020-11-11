Fransa, İngiltere, ABD, Yunanistan ve İtalya'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki saldırıya tepki - Son Dakika

Fransa, İngiltere, ABD, Yunanistan ve İtalya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde diplomatların katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nı anma törenine yönelik saldırıyı kınadı.

Beş ülkenin Riyad büyükelçilikleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, gayrimüslim mezarlığında düzenlenen anma törenine yönelik saldırı "korkakça" olarak nitelendirildi.

Törende Fransa, İngiltere, ABD, Yunanistan ve İtalya elçiliklerinden temsilcilerin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, masum insanlara yönelik bu tür saldırıların utanç verici olduğu ve kesinlikle hiçbir gerekçesinin bulunmadığı vurgulandı.

Saldırıyı soruşturacak Suudi Arabistan makamlarına destek sözü verilen açıklamada, yaralılara acil şifa temenni edildi.

Saldırıda 2 kişi yaralandı

Mekke Emirliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu törene yönelik saldırıda Yunan konsolosluğu çalışanlarından bir kişi ile bir Suudi Arabistan güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti. Açıklamada, emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarılmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise, "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucunda birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.