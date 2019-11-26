Son Dakika Haberleri: Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli
Son Dakika Dünya Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli - Son Dakika Dünya

Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli

6 saat önce

Fransa'ya göre İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için çevre, iş standartları ve devlet yardımları politikalarında Avrupa Birliği standartlarına bağlı hareket etmeye devam etmeli. Bu görüşün Brüksel'de kabul görmesi halinde bir anlaşmanın oluşması zorlaşacak.

Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli, System.String[]

Fransa'ya göre İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla hareket etmeye devam etmeli.


Fransa Ticaret Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne yaptığı son açıklamada Brexit gerçekleştiği takdirde AB ve İngiltere'nin ticari ilişkilerin geleceğine yönelik bir anlaşması yapabileceğini ancak bunun olabilmesi için İngiltere'nin Avrupa iş ve çevre standartlarına sıkı şekilde uyması gerekeceğini dile getirdi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:24 
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