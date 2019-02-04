Fransa, İngiltere ve İspanya Guaido'yu tanıdı
1 saat önce
Avrupa ülkelerinin Maduro'ya seçim ilanı için verdiği süre içerisinde bu yönde bir adım atılmaması üzerine Fransa, İngiltere ve İspanya muhalif lider Juan Guaido'yu geçici başkan olarak kabul ettiklerini açıkladı.
Avrupa
ülkelerinin Maduro'ya seçim ilanı için verdiği süre içerisinde bu yönde bir adım atılmaması üzerine Fransa
, İngiltere
ve İspanya
muhalif lider Juan Guaido'yu geçici başkan olarak kabul ettiklerini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:20
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