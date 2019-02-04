Son Dakika Haberleri: Fransa, İngiltere ve İspanya Guaido'yu tanıdı

Fransa, İngiltere ve İspanya Guaido'yu tanıdı

1 saat önce

Avrupa ülkelerinin Maduro'ya seçim ilanı için verdiği süre içerisinde bu yönde bir adım atılmaması üzerine Fransa, İngiltere ve İspanya muhalif lider Juan Guaido'yu geçici başkan olarak kabul ettiklerini açıkladı.

Fransa, İngiltere ve İspanya Guaido'yu tanıdı, System.String[]
Avrupa ülkelerinin Maduro'ya seçim ilanı için verdiği süre içerisinde bu yönde bir adım atılmaması üzerine Fransa, İngiltere ve İspanya muhalif lider Juan Guaido'yu geçici başkan olarak kabul ettiklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:20 

Avrupa, İspanya, İngiltere, Fransa, Ekonomi
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