Fransa, İngiltere'ye uyguladığı Covid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor - Son Dakika

Fransa hükümeti, yarından itibaren İngiltere'den gelen yolculara uygulanan zorunlu karantina ve seyahat nedeni belirtme kuralını kaldırarak, tedbirleri gevşetme kararı aldı.

Fransa, İngiltere'den gelen yolculara uyguladığı Covid-19 tedbirlerini gevşetiyor. Başbakan Jean Castex tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren İngiltere'den ülkeye girecek aşılı yolcuların seyahat etme şartı belirtmesine ve zorunlu karantinaya girmesine gerek olmayacağı ifade edilerek, tüm yolculardan son 24 saate ait negatif Covid-19 test sonucunun istenmeye devam edileceği aktarıldı.

Fransız hükümeti, Omicron mutasyonunun artık her iki ülkede de yaygın olması nedeniyle seyahat kısıtlamalarına gerek olmadığını belirterek, kuralların aşısız kişiler için değişmeden uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Fransa, 16 Aralık 2021'de İngiltere'den gelen yolcuların 7 gün boyunca karantinada tutulacağını ve karantinanın ülkede yapılan testin negatif çıkmasıyla son bulacağını bildirmişti.

(İHA)