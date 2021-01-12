Fransa, internet devlerine uygulanan vergi konusunda Joe Biden'ı ikna etmek istiyor - Son Dakika

Fransa, internet devlerine uygulanan vergi konusunda Joe Biden'ı ikna etmek istiyor

12.01.2021 23:43
Fransa, internet devlerine uygulanan vergi konusunda Joe Biden'ı ikna etmek istiyor, System.String[]

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, internet devlerine uygulanan vergi konusunda yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı ikna etmek için yaza kadar kendilerine süre verdiklerini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, internet devlerine uygulanan vergi konusunda yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı ikna etmek için yaza kadar kendilerine süre verdiklerini belirtti.

Le Maire, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı ekonomik krizden en çok karlı çıkanların internet devleri olduğunu, bu nedenle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesinde gelecek aylarda vergi düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.

İnternet devlerine Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden uyguladığı vergi konusunda Biden'ı ikna etmek için yaza kadar kendilerine süre verdiklerini ifade eden Le Maire, bunun gerçekleşmemesi halinde Avrupa genelinde bir çözümün bulunması gerektiğini belirtti.

Fransa, Temmuz 2019'dan bu yana Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerini ülkede elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendiriyor. Bu vergi, Fransa'ya 400 milyon avro gelir getirdi.

Fransa'nın ABD'li internet devlerine vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması, Paris ile Washington arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuştu.

ABD, Haziran 2020'de söz konusu vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik OECD'de yürütülen müzakerelerden geri çekilmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini ve söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını bildirmişti.

Buna karşılık Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ABD'nin Fransız ürünlerine yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu, gerçekleşmesi durumunda ise Avrupa Birliği'nin (AB) buna cevap vereceğini belirtmişti.

Joe Biden, İnternet, Fransa, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, internet devlerine uygulanan vergi konusunda Joe Biden'ı ikna etmek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu FBI, Kongre baskını öncesi "Savaş hazırlığı" uyarısında bulunmuş İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde Sakarya'da kan donduran olay! Çanta içinden insana ait kemik ve et parçaları çıktı Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İdam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti         
00:30
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı         
23:51
Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti         
22:48
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak         
22:13
Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti         
20:57
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 01:03:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa, internet devlerine uygulanan vergi konusunda Joe Biden'ı ikna etmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei