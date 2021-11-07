Üye Girişi
Fransa, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

Fransa, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

07.11.2021 19:03
Fransa, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

Fransa, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fransa, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın demokratik sürecine destek verildiği belirtildi.

Fransa'nın, Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Iraklı yetkililerin ve Irak halkının yanında durduğu ve itidal çağrısı yaptığı ifade edildi.

Kazımi'nin Bağdat'taki evi vurulmuştu

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların, 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri, Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana Demirspor, Hatayspor'a 18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi! Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış 18:21 Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler 18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı 18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı 17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı 16:24 Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü 15:02 Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı 14:11 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı

Son Dakika Haberleri
18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi!
18:21 Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış
18:17 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor
18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
18:13 Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti
18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
18:01 A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı         
18:27
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti         
18:14
Trafikte yere muz kabuğu fırlattı, arkasındaki sürücü kabuğu alıp aracın içine geri attı Trafikte yere muz kabuğu fırlattı, arkasındaki sürücü kabuğu alıp aracın içine geri attı         
18:01
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor         
14:21
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 19:07:13. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement