Son Dakika Haberleri: Fransa, İran'a 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi, gözler ABD'den gelecek yanıtta
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Fransa, İran'a 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi, gözler ABD'den gelecek yanıtta

8 saat önce

Fransa, İran’a bu yıl sonuna kadar 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi.

Fransa, İran'a 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi, gözler ABD'den gelecek yanıtta, System.String[]

Fransa, İran'a bu yıl sonuna kadar 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi.


İranlı ve Batılı kaynaklara göre, ABD'nin engellememesi halinde Tahran'a 15 milyar dolar kredi verilmesi gündeme gelecek.

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Fransa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:08 
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