Fransa, İran'a 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi, gözler ABD'den gelecek yanıtta
8 saat önce
Fransa, İran’a bu yıl sonuna kadar 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi.
Fransa, İran'a bu yıl sonuna kadar 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi.
İranlı ve Batılı kaynaklara göre, ABD'nin engellememesi halinde Tahran'a 15 milyar dolar kredi verilmesi gündeme gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:08
İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Barzani'den korkutan DEAŞ açıklaması: Eylemlerine yeniden başladı Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti