Fransa İran'da alıkonulan 2 vatandaşına "casus olduklarının" zorla söylettirildiğini iddia etti - Son Dakika
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Fransa İran'da alıkonulan 2 vatandaşına "casus olduklarının" zorla söylettirildiğini iddia etti

07.10.2022 23:54
Fransa İran'da alıkonulan 2 vatandaşına "casus olduklarının" zorla söylettirildiğini iddia etti

Fransa, casus oldukları gerekçesiyle İran'da mayısta gözaltına alınan iki vatandaşının "ajan olduklarını itiraf ettikleri" görüntülere ilişkin, bunların baskı altında yapıldığı iddiasında bulundu.

Fransa, casus oldukları gerekçesiyle İran'da mayısta gözaltına alınan iki vatandaşının "ajan olduklarını itiraf ettikleri" görüntülere ilişkin, bunların baskı altında yapıldığı iddiasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran bugün, vatandaşlarımız Cecile Kohler ve Jacques Paris'in sözde itirafına ilişkin röportajın tamamı denilen görüntüleri yayımladı." ifadesi kullanılarak görüntülerdeki itirafların gerçek olmadığı ve baskı altında alındığı ileri sürüldü.

"Fransa, bu asılsız suçlamaları şiddetle yalanlanıyor." denilen açıklamada, alıkonulan 2 Fransız'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.

İran, mayısta casusluk iddiasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşının, "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylediği görüntüleri dün devlet televizyonunda yayınlamıştı.

Görüntülerde, tutuklu Cecile Kohler ve Jacques Paris, "DGSE için çalıştıklarını, protestoları ve rejim değişikliğini desteklemek için İran'a geldiklerini" ifade ediyor.

Görüntülerin bir bölümünde başörtüsüyle kameraların karşısında görünen Kohler, "Ben Cecile Kohler, Fransa dış istihbarat teşkilatının bir görevlisiyim. Bize verilen para, protestolara destek için verilmişti. Silah gibi diğer bütün araçlar da istihbaratın hedeflerini gerçekleştirmek için veriliyor. İhtiyaç olduğunda polisle çatışmalarda kullanılması için silah bile verilebiliyor. Biz rejim değişikliğini sağlamak amacıyla gerekli zemini oluşturmak için İran'a geldik." ifadelerini kullanıyor.

Diğer tutuklu Fransız vatandaşı Jacques Paris de Fransa dış istihbarat servisinin kendilerine verdiği görevlerle İran yönetimine baskı uygulamayı hedeflediklerini söylüyor.

Fransız basını, İran'da yakalanan iki Fransız için, "Fransızca öğretmeni İran'da gözaltına alındı" ve "Fransız çift İran'da gözaltına alındı" şeklinde manşetler atmıştı.???????

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa İran'da alıkonulan 2 vatandaşına 'casus olduklarının' zorla söylettirildiğini iddia etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa İran'da alıkonulan 2 vatandaşına "casus olduklarının" zorla söylettirildiğini iddia etti - Son Dakika
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