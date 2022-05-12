Fransa, İran'da gözaltına alınan 2 vatandaşının derhal serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Fransa, 2 vatandaşının İran'da gözaltına alınmasını kınayarak, derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'da 2 Fransız vatandaşının "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, olayın kınandığı belirtilerek, 2 Fransız vatandaşının derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Vatandaşlarının asılsız gerekçelerle gözaltına alındığı ileri sürülen açıklamada, Fransız makamlarının olaydan haberdar olur olmaz İran'ın Paris Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı kaydedildi.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, ülkede "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları iddiasıyla iki Avrupalının gözaltına alındığını duyurulmuştu.