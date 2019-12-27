Fransa, İran'da tutuklu Fransız akademisyenler hakkında İran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa, İran'da tutuklu Fransız akademisyenler hakkında İran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı - Son Dakika Dünya

Fransa, İran'da tutuklu Fransız akademisyenler hakkında İran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

6 saat önce

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açlık grevine başlayan Fariba Adelkhah'ın durumu hakkındaki derin endişemizi büyükelçiye ilettik ve şu ana kadar kendisine tanınmayan konsolosluk görevlileri ile görüşme hakkının verilmesini tekrar talep ettik." denildi.

Fransa, İran'da tutuklu Fransız akademisyenler hakkında İran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı, System.String[]

Fransa, İran'da 6 aydır tutuklu bulunan iki Fransız akademisyenin serbest bırakılmasını istedi. Üniversite araştırmacılarının Tahran'daki bir hapishanede tutukluluğunun "kabul edilemez" olduğunu belirten Fransız hükümeti, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açlık grevine başlayan Fariba Adelkhah'ın durumu hakkındaki derin endişemizi büyükelçiye ilettik ve şu ana kadar kendisine tanınmayan konsolosluk görevlileri ile görüşme hakkının verilmesini tekrar talep ettik." denildi.

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Tahran, Fransa, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:12 
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