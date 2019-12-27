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Fransa, İran'da tutuklu Fransız akademisyenler hakkında İran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı
6 saat önce
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açlık grevine başlayan Fariba Adelkhah'ın durumu hakkındaki derin endişemizi büyükelçiye ilettik ve şu ana kadar kendisine tanınmayan konsolosluk görevlileri ile görüşme hakkının verilmesini tekrar talep ettik." denildi.
Fransa, İran'da 6 aydır tutuklu bulunan iki Fransız akademisyenin serbest bırakılmasını istedi. Üniversite araştırmacılarının Tahran'daki bir hapishanede tutukluluğunun "kabul edilemez" olduğunu belirten Fransız hükümeti, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açlık grevine başlayan Fariba Adelkhah'ın durumu hakkındaki derin endişemizi büyükelçiye ilettik ve şu ana kadar kendisine tanınmayan konsolosluk görevlileri ile görüşme hakkının verilmesini tekrar talep ettik." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:12
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