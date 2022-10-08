Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

08.10.2022 11:06
Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

Fransa, İran'daki vatandaşlarını, keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

Fransa, İran'daki vatandaşlarını, keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'a seyahat tavsiyesi güncellemesini içeren ek bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunanlar dahil İran'daki bütün Fransız vatandaşlarına, "keyfi tutuklama riskiyle karşı karşıya olmaları" nedeniyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri tavsiye edildi.

"Bu risk aynı zamanda turistik ziyaret yapanları da kapsıyor." denilen açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinin gözaltı veya tutuklanmaları durumunda vatandaşlarının temel haklarının sağlanmasını ve güvenliklerini garanti etmediği belirtildi.

Açıklamada İran'ın çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilerek, çifte vatandaşlığı bulunan Fransız vatandaşları için konsolosluk yetkililerinin sınırlı düzeyde temas kurabildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklaması, Tahran yönetiminin casus oldukları gerekçesiyle İran'da mayısta gözaltına alınan iki Fransız vatandaşının "ajan olduklarını itiraf ettikleri" görüntüleri yayınlanmasından sonra geldi.

Fransız vatandaşları casus olduklarını itiraf etti

İran, mayısta casusluk iddiasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşının, "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylediği görüntüleri 6 Ekim'de devlet televizyonunda yayınlamıştı.

Fransız basını, İran'da yakalanan iki Fransız için, "Fransızca öğretmeni İran'da gözaltına alındı" ve "Fransız çift İran'da gözaltına alındı" şeklinde manşetler atmıştı.???????

Fransa, İran'da alıkonulan 2 vatandaşına "casus olduklarının" zorla söylettirildiği ve itirafların gerçek olmadığını savunmuştu.

Paris yönetimi, Tahran'dan alıkonulan 2 Fransız'ın derhal serbest bırakılması talep etmişti.

YORUMLAR
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Fransa İran'da alıkonulan 2 vatandaşına 'casus olduklarının' zorla söylettirildiğini iddia etti Fransa İran'da alıkonulan 2 vatandaşına 'casus olduklarının' zorla söylettirildiğini iddia etti Tahran'da 4 katlı binada yangın Tahran'da 4 katlı binada yangın
Kaynak: AA

Tahran, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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