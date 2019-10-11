Fransa, IŞİD ile mücadele için oluşturulan koalisyonun acil toplanmasını istedi

Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı askeri operasyonun ardından IŞİD ile mücadele için oluşturulan ve 30'dan fazla ülkenin katıldığı koalisyonun acilen toplanmasını istedi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, basına yaptığı açıklamada, koalisyona üye ülkelerin acilen toplanması gerektiğini aksi takdirde bu son durumdan IŞİD'in kazançlı çıkacağını söyledi.