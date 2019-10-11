Son Dakika Haberleri: Fransa, IŞİD ile mücadele için oluşturulan koalisyonun acil toplanmasını istedi
Son Dakika Dünya Fransa, IŞİD ile mücadele için oluşturulan koalisyonun acil toplanmasını istedi

Fransa, IŞİD ile mücadele için oluşturulan koalisyonun acil toplanmasını istedi

34 dakika önce

Fransa, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı askeri operasyonun ardından IŞİD ile mücadele için oluşturulan ve 30’dan fazla ülkenin katıldığı koalisyonun acilen toplanmasını istedi.

Fransa, IŞİD ile mücadele için oluşturulan koalisyonun acil toplanmasını istedi, System.String[]

Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı askeri operasyonun ardından IŞİD ile mücadele için oluşturulan ve 30'dan fazla ülkenin katıldığı koalisyonun acilen toplanmasını istedi.


Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, basına yaptığı açıklamada, koalisyona üye ülkelerin acilen toplanması gerektiğini aksi takdirde bu son durumdan IŞİD'in kazançlı çıkacağını söyledi.

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Türkiye, Suriye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 
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