Son Dakika Haberleri: Fransa İslam Konseyi Youtube ve Facebook'a Dava Açıyor

Fransa İslam Konseyi Youtube ve Facebook'a Dava Açıyor

1 saat önce

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısının 17 dakikalık görüntülerini yayınlayan Youtube ve Facebook'a dava açıyor.

Fransa İslam Konseyi Youtube ve Facebook'a Dava Açıyor, System.String[]
Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısının 17 dakikalık görüntülerini yayınlayan Youtube ve Facebook'a dava açıyor. Fransa İslam Konseyi, Yeni Zelanda'da 50 kişinin öldürüldüğü terör saldırısını yayınlayan Facebook ve Youtube hakkında "terörizme yönlendiren, insan onuruna zarar veren ve yetişkin olmayanların erişebileceği şiddet içerikli mesaj yayınlama" gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart Cuma günü iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Facebook'tan canlı verilen katliam görüntüsü 17 dakika boyunca yayında kalmış, görüntüler 1.2 milyon kez paylaşılmıştı. Facebook yaptığı açıklamada videoların erişiminin engellediğini belirtse de görüntülere uzun süre erişilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

Fransa, Youtube, Facebook, Güncel
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