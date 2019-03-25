Son Dakika Haberleri: Fransa İslam Konseyinden Youtube ve Facebook'a Suç Duyurusu

Fransa İslam Konseyinden Youtube ve Facebook'a Suç Duyurusu

31 dakika önce

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransa İslam Konseyinden Youtube ve Facebook'a Suç Duyurusu, System.String[]
Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre CFCM, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırılarına ilişkin paylaşılan şiddet içerikli görüntülerin terörü teşvik ettiği gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında Paris Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Christchurch'te Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Teröristin saldırı anında aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü sosyal medyada sıkça paylaşılmış ardından kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:08 Kaynak: AA

Fransa, Facebook, Youtube, Güncel
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