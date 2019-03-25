Fransa İslam Konseyinden Youtube ve Facebook'a Suç Duyurusu
31 dakika önce
Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fransa
'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda
'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube
ve Facebook
hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre CFCM, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırılarına ilişkin paylaşılan şiddet içerikli görüntülerin terörü teşvik ettiği gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında Paris
Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Christchurch'te Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
Teröristin saldırı anında aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü sosyal medyada sıkça paylaşılmış ardından kaldırılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:08 Kaynak: AA
Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu
İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var
CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı