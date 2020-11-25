Fransa İslam Toplumu Milli Görüş: İslam'ın reforme edilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmiyoruz - Son Dakika

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş: İslam'ın reforme edilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmiyoruz

25.11.2020 00:05
Fransa İslam Toplumu Milli Görüş: İslam'ın reforme edilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmiyoruz, System.String[]

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, İslam'ın reforme edilmesi, değiştirilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmediklerini, İslam dinine liberal, seküler gibi ideolojik veya milliyet üzerinden yakıştırmaları kabul etmediklerini belirtti.

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, İslam'ın reforme edilmesi, değiştirilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmediklerini, İslam dinine liberal, seküler gibi ideolojik veya milliyet üzerinden yakıştırmaları kabul etmediklerini belirtti.

Sarıkır, 18 Kasım'da Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) bünyesindeki federasyonların başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşmenin ardından CIMG'ye ilişkin yürütülen tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

İslam'ın reforme edilmesi, değiştirilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmediklerini vurgulayan Sarıkır, İslam dinine liberal, seküler, Türk İslam'ı, Arap İslam'ı, Fransız İslam'ı gibi ideolojik veya milliyet üzerinden yakıştırmaları kabul etmediklerini belirtti.

Sarıkır, "Sosyal medyada bazılarının 'açık bir İslam' ifadesiyle sanki 'değişime açık bir İslam'ı' savunuyoruz gibi zorlama bir anlam çıkarttıklarını üzülerek gördüm. Bizim bildirimizde 'açık bir İslam' ile kastettiğimiz şey, kucaklayıcı, herkese açık ve şeffaf bir kurumsallaşmadır. O ibareye 'değişime açık' ifadesini ekleyenler kasıtlı bir şekilde ifadelerimizi çarpıtmış olur. Yoksa bizim ifadelerimizde İslam'ın 'reforme edilmesi, değiştirilmesi' gibi bir anlam asla yok." değerlendirmesinde bulundu.

Teşkilatlarının, dini cemaat olarak siyasi müdahaleleri reddetmek konusundaki tavrını Almanya'da da aynı şekilde sergilediğini ifade eden Sarıkır, Almanya'da teşkilatlarının "devlet müdahalesini" reddettiklerinde, bu reddin Fransa'da iki kat daha güçlü sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Sarıkır, "Siyaset kendi işine bakacak, sivil toplum da kendi sorumluluğunu icra edecek. Sivil bir kuruluş olmak, bu iki sınırın silikleştiği zamanlarda bu hatırlatmayı yapmayı gerekli kılıyor." dedi.

Fransa'da Türkiye, Fas ve Cezayir kökenli Müslüman kurumlarının ilgili ülkelerle ilişkinin kesilmesi gündemde olduğunu ifade eden Sarıkır, "Biz CIMG olarak senelerdir şunu vurguluyoruz. Biz Avrupa çapında sivil bir örgütlenmeyiz. Bu sivil alanın dışında idari anlamda hiçbir ülkenin resmi kuruluşuyla emir komuta zinciri içerisinde değiliz. Herhangi bir devletin etkisi altında değiliz." ifadesini kullandı.

Sarıkır, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşmede bunu yeniden vurguladıklarını kaydetti.

Görüşmede CIMG teşkilatlarının, dini çalışmalarını kendileri hazırladıklarını, finansmanı kendileri sağladıklarını, Müslümanların haklarını temsil ederken de devletlerin yönlendirmelerinden bağımsız olarak hareket eden sivil bir kuruluş olduklarını dile getirdiğini aktaran Sarıkır, senelerdir bu gerçeğin hiç değişmediğini belirtti.

Sarıkır, Fransa'da Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesi ve Nice kentinde kilisedeki terör saldırısının ardından ne yazık ki Müslümanlara yönelik şüphe oklarının daha da sivriltildiğini vurguladı.

Macron ile yapılan görüşmenin ardından, kamuoyunun "kriz" zamanlarında unuttuğu bazı hakikatleri bir bildiriyle yeniden hatırlatmak istediklerini ifade eden Sarıkır, "Bu hakikatler de bizim yaşadığımız ülkenin hukukuna tabi olan bir dini cemaat olduğumuz, insana, insan onuruna ve yaşamın dokunulmazlığına dair vurgumuzdu. Bildiride bu vurguları yeniden yapmamız, mevcut durumda Fransa'daki atmosferin bu vurguyu gerekli kılması ile ilgiliydi." ifadelerine yer verdi.

Milli Görüş, Liberal, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa İslam Toplumu Milli Görüş: İslam'ın reforme edilmesi gibi bir durumu asla tasvip etmiyoruz - Son Dakika


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