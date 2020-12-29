Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ten, Fransız gazetesinin "İslamcılık" suçlamasına tepki - Son Dakika

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ten, Fransız gazetesinin "İslamcılık" suçlamasına tepki

29.12.2020 21:21
Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ten, Fransız gazetesinin

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, Le Journal du Dimanche gazetesinin kendisine yönelik "İslamcılık" suçlamasına tepki göstererek, "Bu kişiliğime yönelik ağır suçlamadır.

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, Le Journal du Dimanche gazetesinin kendisine yönelik "İslamcılık" suçlamasına tepki göstererek, "Bu kişiliğime yönelik ağır suçlamadır. Yazıda, doğrudan ismim zikrediliyor." ifadesini kullandı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Genel Sekreteri de olan Sarıkır, yaptığı yazılı açıklamada, Fransız gazetesinin kendisine yönelik suçlamalarını eleştirdi.

Sarıkır, CFCM'de "İslamcıların" bulunduğunun öne sürülmesine "hayret ettiğini" belirterek, "Bu, kişiliğime yönelik ağır suçlamadır. Yazıda, doğrudan ismim zikrediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

CIMG'nin Müslümanları koruduğunu ve her zaman bunu yapmaya devam edeceğini vurgulayan Sarıkır, şunları kaydetti:

"İslam'ın siyasallaşmasını ve değiştirilmesini istemiyoruz. Her zaman herhangi bir dış veya siyasi müdahaleye karşıyız. Bunun için birilerinin emirlerini beklemedik. Biz dini ve apolitik bir federasyonuz. Bize yönelik iftira içerikli suçlamalar ve karikatürler, hedefimizi değiştirmeyecek."

Sarıkır, Fransa'da imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay sürecini oluşturmayı hedefleyen ve kurulacak Ulusal İmamlar Konseyinin tüzüğünün, Fransa'nın prensiplerine ve imamlara saygı göstermesini istediklerini belirtti.

Fransa'daki Müslümanların ayrımcılığa uğramasını asla kabul etmeyeceklerinin altını çizen Sarıkır, tüzük fikrinin doğrudan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait olmadığını, CFCM'in toplantılarında da dile getirildiğini aktardı.

"Fransa'da 2020'de Türk asıllı olmak suç mu?"

Gazetedeki yazının amacının, CFCM ve onu oluşturan federasyonlarının itibarını zedelemek gibi göründüğünü vurgulayan Sarıkır, yazıyı kaleme alan gazeteci Mohamed Sifaoui'nin kendisini Türk olmakla ve Türk hükümeti ile yakınlığı bulunmakla suçlamasına ilişkin "Sayın Sifaoui, Türk asıllı Fransız vatandaşıyım ve Müslüman'ım. Fransa'da 2020'de Türk asıllı olmak suç mu?" ifadesini kullandı.

Sarıkır, yazıda, CFCM Başkanı Mohammed Moussaoui'nin İçişleri Bakanlığında ve CFCM'de çifte tutum sergilemekle suçlanmasına tepki gösterdi.

Müslümanların, Yahudi ve Hristiyanlar gibi bir kuruluşa sahip olmaya hakkı olduğuna dikkati çeken Sarıkır, Sifaoui'nin yazısında kendisine ve Moussaoui'yi saldırdığını aktardı.

Sarıkır, isim zikretmeden CFCM Başkan Yardımcısı Chems-eddine Hafız'a işaret ederek, Sifaoui'nin gözünde tek iyi olan kişinin CFCM'in "bir başkan yardımcısı" olduğunu belirtti.

Paris Camisi, Ulusal İmamlar Konseyi Projesi'nden geri çekildi

Öte yandan Paris Camisi Yöneticisi ve CFCM Başkan Yardımcısı Chems-eddine Hafiz, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal İmamlar Konseyi Projesi'nden geri çekildiklerini bildirdi.

CFCM bünyesindeki "İslamcı" ve "Fransa'ya düşman yabancı rejimlere bağlı grup" olarak tanıttığı ve ismini vermediği federasyonların, Konseyin tüzüğüne ilişkin görüşmelerde sorun çıkardığını, tüzükteki ifadeleri eleştirdiğini aktaran Hafiz, bu grubun Müslümanlar ile Fransız toplumu arasında yakınlaşmayı sağlayacak tüm inisiyatifleri baltalamak için hareket ettiğini iddia etti.

Hafiz, Konseyin oluşması için yapılacak toplantılara katılmayacağını ve CFCM'in bünyesindeki "İslamcı" grupla ilişkilerini kestiğini bildirdi.

CFCM'den tepki

Bunun üzerine yazılı açıklama yapan CFCM Başkanı Mohammed Moussaoui, Ulusal İmamlar Konseyinin tüzüğünün, Paris Camisi dahil, CFCM'yi oluşturan tüm federasyonların onayını aldığını, içeriğinin değiştirilmediğini belirtti.

Moussaoui, Hafiz'in CFCM'nin kurucu federasyonlarına suçlamalarda bulunmasına tepki gösterdi.

Sarıkır, yakın zamanda yapılan Genel Kurulda CIMG Başkanı seçilmişti.

Milli Görüş, Fransa, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ten, Fransız gazetesinin 'İslamcılık' suçlamasına tepki - Son Dakika


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