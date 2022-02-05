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"Fransa İslamı Forumu'nun ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Fransa İslamı Forumu'nun ilk toplantısı yapıldı

05.02.2022 23:02
"Fransa İslamı Forumu'nun ilk toplantısı yapıldı

Fransız hükümetinin oluşturduğu "Fransa İslamı Forumu"nun (FORIF) ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Fransız hükümetinin oluşturduğu "Fransa İslamı Forumu"nun (FORIF) ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, çok sayıda üst düzey yetkili, Müslüman kuruluşun temsilcileri ve din görevlileri katıldı.

Darmanin, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede diğer dinler gibi İslam'ın da yeri bulunduğunu ve bunun "Fransız dini" olduğunu savundu.

Müslümanlarla devlet arasında yeni bir diyaloğun inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Darmanin, hükümetin artık tek bir Müslüman kuruluşunu muhatap almayacağını söyledi.

Gerald Darmanin, ülkedeki Müslümanların ve kuruluşlarının yurt dışı etkilerinden kurtulması gerektiğini, hiçbir ülkenin buradaki Müslümanlar üzerinde hakkı bulunmadığını savundu.

Hükümetin 2003'ten bu yana resmi muhatap olarak kabul ettiği Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) "başarısızlığından" dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Darmanin, FORIF'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle oluşturulduğunu belirtti.

Darmanin, ülkedeki din görevlilerinin bir statüye sahip olması için Müslümanların yanında olacaklarını söyledi.

2024'ten itibaren yurt dışından din görevlilerinin ülkeye gelmesini kabul etmeyeceklerini hatırlatan Darmanin, ülkede Müslüman karşıtı saldırılarda artış yaşandığını aktardı.

FORIF'in bünyesinde oluşturulan 4 çalışma grubunda, imamların eğitimi, cezaevleri, hastaneler ve ordudaki din görevlileri, camilerin güvenliği ve "ayrılıkçı" yasasının uygulanması konuları ele alındı.

Çalışma gruplarında İçişleri Bakanlığının ve valilerin belirlediği Müslümanlar, din görevlileri ve Müslüman kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Macron'un "Fransa İslamı" projesi kapsamında atılan adımların ve buna bağlı yaşanan tartışmaların sonucunda eleştirilerin odağındaki CFCM'in kendini feshetmesi bekleniyor.

Hükümet, CFCM'in yerine FORIF'i faaliyete geçirdi.

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Gerald Darmanin, Müslüman, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fransa İslamı Forumu'nun ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika


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