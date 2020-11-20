Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin fesih süreci başladı - Son Dakika

Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin (CCIF) fesih sürecinin resmi olarak başladığı bildirildi.

Derneğin Facebook hesabından "aşırı sağcıların baskılarına boyun eğen İçişleri Bakanı CCIF'e fesih sürecinin başladığına ilişkin tebligat gönderdi." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, derneğin 29 Ekim'de faaliyetlerinin durdurulmasının akabinde çalışmalarının büyük bir bölümünü yurt dışına taşıdığı kaydedildi.

CCIF'in merkez ofisinin yurtdışına taşınması nedeniyle Fransa yönetiminin fesih adımının hiçbir geçerliliğinin olmadığına işaret edilen açıklamada, "(CCIF) İslamofobi mağdurlarına hukuki destek sağlamaya devam edecek ve Fransa'da eşitlik için ayrımcılığa karşı mücadelenin bütün etapları hakkında uluslararası organları bilgilendirecek." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'in talimatı doğrultusunda CCIF yetkililerine fesih sürecinin başladığına ilişkin bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

Darmanin, CCIF yetkililerinin kendilerini savunabilmeleri için 8 gün sürelerinin olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te 18 Ekim'de bir öğretmenin başının kesilmesi olayının ertesi gününde Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

CCIF ise Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurduğunu duyurmuştu.