Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz - Son Dakika
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Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz

09.08.2022 13:19
Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz

Fransa, İsrail'in ablukasını kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrarın sağlanmayacağını bildirdi.

Fransa, İsrail'in ablukasını kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrarın sağlanmayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının akabinde 7 Ağustos'ta sağlanan ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Fransa'nın Mısır'ın arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Katar'ın desteğiyle sağlanan arabuluculuğu takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, daha fazla gerginlik ve sivil can kayıplarının olmaması için taraflara yükümlülüklerine uymaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğu aktarılarak, insani yardımların, akaryakıt girişinin yanı sıra yaralıların ve hastaların hızlı şekilde transferlerinin yapılması için Gazze'ye erişimin kalıcı olarak açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in ablukayı kaldırmadan Gazze'de daimi bir istikrarın sağlanmayacağına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın, Avrupalı ve bölgesel ortaklarıyla adil ve kalıcı bir barışın oluşması amacıyla "siyasi ufku" yeniden tesis etme çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İsrail Başbakanı Lapid Gazze'deki ateşkesi görüştü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İsrail Başbakanı Lapid Gazze'deki ateşkesi görüştü İsrail Başbakanı Lapid'den Gazze'ye yönelik saldırıların hedefine ulaştığı iddiası İsrail Başbakanı Lapid'den Gazze'ye yönelik saldırıların hedefine ulaştığı iddiası
Kaynak: AA

Fransa, İsrail, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz - Son Dakika

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