Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planını kınadı - Son Dakika

Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planını kınadı

16.11.2020 20:47
Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planını kınadı, System.String[]

Fransa, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Fransa, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu yasa dışı yerleşim birimine 1257 ek konut inşasına ilişkin duyurusunun kınandığı belirtildi.

"Avrupa Birliğince defalarca işaret edildiği gibi bu yasa dışı yerleşim biriminin genişlemesi, gelecekteki bir Filistin devletinin yaşayabilirliğini doğrudan etkiliyor. Sömürgecilik uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, bunun, sahada iki devletli çözümü zora soktuğuna işaret edildi.

Açıklamada, Fransa'nın İsrailli yetkililere alınan söz konusu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Fransa, adil ve kalıcı bir barışa yol açabilecek uluslararası düzeyde kabul edilmiş parametrelere dayanan iki devletli çözümü zora soktuğu gerekçesiyle bölgede tek taraflı atılan bütün adımların sona erdirilmesini istiyor." ifadesine yer verildi.

İsrail yönetimi dün, Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

Doğu Kudüs, Fransa, İsrail, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planını kınadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu iddiası yalanlanan Akşener'den Bakan Soylu'ya çağrı: Çevresine çok dikkat etsin Eski fabrika arazisinde erkek cansız bedeni bulundu Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı
G.Saray'ın Olimpiyat şampiyonu judocusu Kelmendi madalyasını kanserli çocuklar için satıyor G.Saray'ın Olimpiyat şampiyonu judocusu Kelmendi madalyasını kanserli çocuklar için satıyor         
20:27
Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı         
20:21
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı         
18:09
İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada         
17:39
Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Hukukçularımız inceliyor Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Hukukçularımız inceliyor         
17:10
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım         
15:51
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Koronavirüs salgınını hiçe sayan sosyetenin 150 kişilik partisini polis bastı Koronavirüs salgınını hiçe sayan sosyetenin 150 kişilik partisini polis bastı         
15:09
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 20:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei