Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatını güvence altına almayı amaçlayan ve Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan anlaşmayı takdir ettiği belirtildi.

Azerbaycan: 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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