Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

23.07.2022 13:52
Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Fransa yönetimi, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Fransa yönetimi, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatını güvence altına almayı amaçlayan ve Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan anlaşmayı takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının yol açtığı küresel gıda güvensizliğinin azaltılması için söz konusu anlaşmaların uygulanmasını yakından takip edecektir." ifadesine yer verildi.

Erdoğan'a övgü, Macron'a eleştiri

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın sağlanmasında kilit rol oynadığını belirtti.

Haberde, Türk ordusunun, gemilerin tahılın tahliyesi ve denetlenmesine destek sağlayacağına işaret edildi.

Öte yandan Fransız bazı parlamenterler Fransa'nın arabuluculuk rolünü "Türkiye'ye kaptırdığı" değerlendirmesinde bulunarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimini "pasif kalmak"la eleştirdi.

YORUMLAR
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Azerbaycan: 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım' Azerbaycan: 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım' AP Fransız üyesi Lebreton: 'Türkiye, Fransa'dan daha güçlü' AP Fransız üyesi Lebreton: 'Türkiye, Fransa'dan daha güçlü'
Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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