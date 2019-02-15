Fransa, İtalya Büyükelçisini Geri Gönderiyor
1 saat önce
Fransa, geçtiğimiz haftalarda çağırdığı İtalya büyükelçisini geri gönderiyor.
Fransa
, geçtiğimiz haftalarda çağırdığı İtalya
büyükelçisini geri gönderiyor.
Fransa Avrupa Birliği
Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin İtalya büyükelçisinin Roma
'ya geri gönderileceğini duyurdu. Fransız Bakan geçtiğimiz haftalarda geri çağrılan büyükelçinin bugün gideceğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un, "İtalyanların tarihe yakışan liderler hakkettiğini" ifade etmesine İtalya'dan tepki gelmişti. Buna karşılık İtalya Başbakan Yardımcısı
ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
'nin, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" ifadelerini kullanması gerginliği arttırmıştı.
Fransa hükümeti de yaşanan gelişmelerin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çekmişti. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:22 Kaynak: İHA
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