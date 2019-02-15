Son Dakika Haberleri: Fransa, İtalya Büyükelçisini Geri Gönderiyor

Fransa, İtalya Büyükelçisini Geri Gönderiyor

1 saat önce

Fransa, geçtiğimiz haftalarda çağırdığı İtalya büyükelçisini geri gönderiyor.

Fransa, İtalya Büyükelçisini Geri Gönderiyor, System.String[]
Fransa, geçtiğimiz haftalarda çağırdığı İtalya büyükelçisini geri gönderiyor.

Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin İtalya büyükelçisinin Roma'ya geri gönderileceğini duyurdu. Fransız Bakan geçtiğimiz haftalarda geri çağrılan büyükelçinin bugün gideceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "İtalyanların tarihe yakışan liderler hakkettiğini" ifade etmesine İtalya'dan tepki gelmişti. Buna karşılık İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" ifadelerini kullanması gerginliği arttırmıştı.

Fransa hükümeti de yaşanan gelişmelerin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çekmişti. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

Roma, İtalya, Fransa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi

Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:32:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa, İtalya Büyükelçisini Geri Gönderiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]