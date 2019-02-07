Son Dakika Haberleri: Fransa İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdı

Fransa İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdı

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, "Fransa, (İtalya hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı.

Fransa İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdı, System.String[]
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, "Fransa, (İtalya hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı. "Eşi benzeri olmayan bu durum karşısında Fransız hükümeti Fransa'nın İtalya Büyükelçisini çağırmaya karar verdi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:35 

Dışişleri Bakanlığı, İtalya, Fransa, Ekonomi
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