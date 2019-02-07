Fransa İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdı
1 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, "Fransa, (İtalya hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mühll, "Fransa, (İtalya
hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı. "Eşi benzeri olmayan bu durum karşısında Fransız hükümeti Fransa'nın İtalya Büyükelçisini çağırmaya karar verdi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:35
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