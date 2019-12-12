Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı - Son Dakika Dünya

Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı

5 saat önce

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı.

Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı, System.String[]

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı.

Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikata Fransa, İtalya ve Rum Kesimi'nden savaş gemileri katıldı. Gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti. Rum Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerin fotoğraflarına geniş yer verildi. Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatta, ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirdi. İletişim ve anlayış düzeyi arttırdı. İşbirliği ruhu teşvik edildi" denildi.

TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLDİ

Rum medyası, tatbikatla yayınladıkları haberlerde, Rumların egemenlik haklarına yönelik adımlara karşı kararlılık mesajı verildiğini yazdı. Medyada çıkan bir haberde, "Tatbikatla, Akdeniz'de ve Orta Doğu bölgesinde istikrar ve güvenlik iklimini korumak amaçlı bir mesaj gönderildi" ifadelerine yer verildi.

İtalyan Gazetesi La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkilisi tatbikat öncesinde, " Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" demişti.

Üçlü tatbikatın son aşamasının yarın da devam edeceği bildirildi.


Doğu Akdeniz, Akdeniz, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:37 Kaynak: DHA
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Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı
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