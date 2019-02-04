Son Dakika Haberleri: Fransa Juan Guaido'yu Görevli Cumhurbaşkanı Olarak Tanıdı

Fransa Juan Guaido'yu Görevli Cumhurbaşkanı Olarak Tanıdı

52 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yeni seçim çağrısının yanıtsız kalmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı.

Fransa Juan Guaido'yu Görevli Cumhurbaşkanı Olarak Tanıdı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yeni seçim çağrısının yanıtsız kalmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Venezuela halkı kendini demokratik ve özgürce ifade etme hakkına sahip. Fransa, Juan Guaido'yu seçim işlemlerini yürütecek Devlet Başkanı olarak tanıyor" açıklaması yaptı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanından önce Fransa İçişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da sabah saatlerinde Devlet Başkanlığı seçimlerini başlatacak meşru kişinin Juan Guaido olduğunu ifade etti. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Venezuela, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika
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