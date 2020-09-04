Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı - Son Dakika

Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı

- Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı Didier Deschamps: "Kalecimiz Mandanda korona virüse yakalandı" Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda'nın korona virüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

- Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı

Didier Deschamps: "Kalecimiz Mandanda korona virüse yakalandı"

STOCKHOLM - Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda'nın korona virüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yarın İsveç ile karşılaşacak olan Fransa'da teknik direktörü Didier Deschamp, başkent Stockholm'de maçın oynanacağı Friends Arena Stadında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Deschamps, Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'nın kalecisi Steve Mandanda'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve İsveç maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Fransa'da korona virüse yakalanan futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon'un genç oyuncusu Houssem Aouar'ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı. Deneyimli file bekçisi ile birlikte Fransa Milli Takımı'nda korona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu.

Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı

Didier Deschamps, Steve Mandanda, Fransa, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 21:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı - Son Dakika Spor

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