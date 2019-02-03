Son Dakika Haberleri: Fransa: Kar Altındaki Briançon Şehrinin Dar Sokaklarında Snowboard Keyfi

Fransa: Kar Altındaki Briançon Şehrinin Dar Sokaklarında Snowboard Keyfi

39 dakika önce

Fransız Alplerindeki tarihi Briançon kentinde yaşayan iki kardeş ve arkadaşları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezinde snowboard yaptı.

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Fransız Alplerindeki tarihi Briançon kentinde yaşayan iki kardeş ve arkadaşları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezinde snowboard yaptı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:43 

Dünya
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