Fransa: Kar Altındaki Briançon Şehrinin Dar Sokaklarında Snowboard Keyfi
39 dakika önce
Fransız Alplerindeki tarihi Briançon kentinde yaşayan iki kardeş ve arkadaşları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezinde snowboard yaptı.
Fransız Alplerindeki tarihi Briançon kentinde yaşayan iki kardeş ve arkadaşları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezinde snowboard yaptı
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:43
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