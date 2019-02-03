Fransa: Kar Altındaki Briançon Şehrinin Dar Sokaklarında Snowboard Keyfi

Fransız Alplerindeki tarihi Briançon kentinde yaşayan iki kardeş ve arkadaşları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezinde snowboard yaptı.

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Fransız Alplerindeki tarihi Briançon kentinde yaşayan iki kardeş ve arkadaşları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezinde snowboard yaptı

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