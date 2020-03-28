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Fransa karantinada Türk filmi izliyor: 7. Koğuştaki Mucize'den Netflix başarısı
6 saat önce
Fransa yeni koronavirüs sebebi ile sokağa çıkmanın kısıtlı olduğu 12. günde Türk filmi izliyor
Fransa yeni koronavirüs ile mücadele kapsamında karantinayı 15 Nisan'a kadar uzattı. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı ülkede insanlar bir haftasonunu daha evlerinde geçirdiler.
Karantinanın 12. gününde internet üzerinden film, dizi, televizyon programı gibi içerikler sağlayan Netflix'te bir Türk filmi en çok izlenenler arasına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:14
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