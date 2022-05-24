Fransa, Katar elçiliğinin güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin net açıklama yapmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, Katar elçiliğinin güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin net açıklama yapmadı

24.05.2022 10:33
Fransa, Katar elçiliğinin güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin net açıklama yapmadı

Katar'ın Paris Büyükelçiliğindeki güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Katar'ın Paris Büyükelçiliğindeki güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Fransız asıllı olduğu belirtilen saldırganın, Büyükelçilikteki güvenlik görevlisini öldürmesinin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen saldırıya ilişkin önemli detaylar henüz netleşmedi.

Ülke basını, 38 yaşındaki Fransız saldırganın yine Fransız asıllı olan görevliyi aralarında başlayan münakaşa üzerine çıkan kavgada öldürdüğünü aktardı.

Bazı kaynaklar ise saldırganın Büyükelçilik binasına girmeyi başardığını, güvenlik görevlisinin içerde müdahale sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Bazı basın organları saldırganın görevliyi bıçakla öldürdüğünü iddia ederken bazı haberlerde ise güvenlik görevlisinin darbedilerek öldürüldüğünü ifade etti.

Fransız otoritelerinin terör ihtimali vermediği olayda, yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiği, ayrıca polise şiddetten sabıkasının olduğu kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının saldırıya ilişkin kınama açıklamasında Fransız yönetimine olayın aydınlatılacağına ilişkin güven duyulduğu belirtilse de Paris'ten henüz net ve detaylı bir açıklama yapılmış değil.

Fransız basınının, saldırganın akli dengesinin tam yerinde olmadığını aktarmasının aksine saldırganın aşırı sağcı bir profili olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.

Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees'ye yakın 8. Bölge'de yer alan Tilsitt'teki Katar'ın Paris Büyükelçiliğine dün sabah girmek isteyen kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan kavgada, güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Katar, Paris Büyükelçiliğinde çalışan güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı Katar, Paris Büyükelçiliğinde çalışan güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini öldürdü Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini öldürdü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Büyükelçilik, Paris, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Katar elçiliğinin güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin net açıklama yapmadı - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, Katar elçiliğinin güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin net açıklama yapmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement