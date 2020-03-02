Fransa, Kıbrıs Rum kesimindeki hava üssünü kullanmak istiyor

FRANSA'NIN Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait Evangelos Florakis Deniz Üssü'nden sonra savaş uçakları için Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nü de kullanmak istediği kaydedildi.

Rum medyasının geniş şekilde verdiği habere göre; Paris yönetimi, Güney Kıbrıs- Fransa 'savunma işbirliğini hayati önemde' görüyor.

DENİZ ÜSSÜ BİTİYOR

Haberlerde, Fransa'nın, savaş gemilerinin bölgede rahat şekilde demirlemesi için düzenleme istediği Evangelos Florakis Deniz Üssü'ndeki projenin tamamlandığına dikkat çekildi. Üs ile ilgili altyapı çalışmaları da tamamlandı. Rum medyası, Fransız savaş uçaklarının şu ana kadar RMMO'nun askeri üs bölgelerindeki tesisleri de kullandığını belirtti.