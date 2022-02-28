Fransa, Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı - Son Dakika
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Fransa, Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

28.02.2022 23:41
Fransa, Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdıklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdıklarını belirtti.

Le Drian, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, "riskler ve saldırılar" nedeniyle Kiev büyükelçiliğinin Lviv'e taşındığını, büyükelçinin görevine devam edeceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında Fransa'nın taraf olmadığını ve Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade eden Le Drian, ülkesinin mücadele eden halkın yanında olduğunu vurguladı.

Le Drian, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirme adımını "orantısız tehdit" olarak değerlendirdi.

Putin'in "iletişim savaşını" kaybettiğini dile getiren Le Drian, Ukrayna halkının direnişinin ve Rus askerlerini geri püskürtme kapasitesinin kendisini etkilediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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