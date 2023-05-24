Fransa, kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Fransa, kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı

Fransa, kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı

24.05.2023 00:35

Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.

Fransa'da 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferlerine yasak getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ülkede trenle alternatifi bulunan 2,5 saatin altındaki iç uçuş seferleri yasaklandı.

Söz konusu yasak 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararla Nantes, Bordo, Lyon ve Paris-Orly arasındaki uçuş seferlerine yasak getirildiğini belirtti.

Beaune, bu kararın sera gazı salımını azaltma politikası için temel adım oluşturduğuna değindi.

Fransız Bakan, bu adımın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bunun, hükümetin, daha az sera gazı salan ulaşım türlerine teşvik etme politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti
11:19 Bakan Soylu: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur
11:15 Ankara'da bir grup genç At Çiftliği'ne girip sırayla hayvanlara tecavüz ederek kamera kaydına aldılar
11:03 Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı
10:55 AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Alkış: HÜDA PAR'ın kadın yöneticileri ekrana çıkartması şaşırttı
10:56 Dolar 19,88 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Başkent'te skandal olay! Bir grup genç çiftlikteki ata tecavüz edip kameraya aldılar
10:32 Gram Altının adet fiyatı: 1.260 TL
10:32 Altının gram fiyatı 1.260 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Inter taraftarının İstanbul'a götürmesi için Acerbi'ye verdiği hediye olay oldu: Haaland'ı tutman için
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 11:37:37. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement