Fransa 'nın kıyı bölgeleri, deniz seviyelerindeki yükselişe ve kıyı erozyonuna karşı hazırlanmak için bir takım önlemler alıyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi tehdidine karşı neler yapıyor? - Son Dakika

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