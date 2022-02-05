Üye Girişi
Fransa kıyılarında 100 binden fazla ölü balık bulundu - Son Dakika

Fransa kıyılarında 100 binden fazla ölü balık bulundu

05.02.2022 22:17
Fransa kıyılarında 100 binden fazla ölü balık bulundu

Fransa'nın güneybatısında La Rochelle kentinin Biskay Körfezi açıklarında, balıkçı gemilerinin avladıktan sonra denize bıraktığı ölü balık sürüsü bulundu.

Fransa'nın güneybatısında La Rochelle kentinin Biskay Körfezi açıklarında, balıkçı gemilerinin avladıktan sonra denize bıraktığı ölü balık sürüsü bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd Fransa'nın, Twitter hesabı üzerinden 3 Şubat'ta paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, su yüzeyine çıkmış yüz binlerce ölü balık görülüyor.

Kuruluşun açıklamasında, Biskay Körfezi açıklarında bulunan ve sayılarının 100 binden fazla olduğu düşünülen ölü balıkların, bazı balıkçı gemilerince avlanıldıktan sonra tekrar suya bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayın gerçekleştiği saatlerde dünyanın en büyük ikinci gırgır balıkçı teknesi olan Margiris'in de bölgede olduğuna dikkati çekildi.

"Şok edici" görüntüler

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görüntüleri "şok edici" olarak nitelendirdi ve olayın aydınlatılması için talimat verdiğini belirtti.

İstem dışı yapıldığı iddiası

Öte yandan Avrupa Açık Deniz Donduruculu Balıkçı Tekneleri Derneği (PFA) yaptığı açıklamada, derneğe bağlı Margiris adlı geminin ağının yırtılması sonucu balıkların denize istem dışı döküldüğünü öne sürdü.

Açıklamada, Avrupa Birliği mevzuatı gereğince, olayın ve tespit edilen balık miktarının gemi seyir defterine kaydedildiği belirtilerek, geminin tescil edildiği ülke olan Litvanya makamlarına bildirildiği aktarıldı.

YORUMLAR
500

Twitter, Fransa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa kıyılarında 100 binden fazla ölü balık bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:57 Son Dakika: 3 gündür elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
21:51 Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti
21:48 Eski DEP milletvekilinden "İmralı-Edirne" yorumu: Öcalan'ın desteğiyle Erdoğan ipi göğüsler!
21:32 Gürsel Tekin'den "Niye Çırağan Sarayı'nda evlendin" eleştirilerine yanıt: Sade bir nikahtı!
21:31 Eski milli yüzücüden çirkin paylaşım! Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince "20 tencere helva yaptım" dedi
19:05 Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 22:25:56. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa kıyılarında 100 binden fazla ölü balık bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement