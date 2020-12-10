Fransa, Körfez krizine kalıcı çözüm bulunmasını umuyor - Son Dakika

Fransa, Körfez krizine kalıcı çözüm bulunmasını umuyor

10.12.2020 22:17
Fransa, Körfez krizine kalıcı çözüm bulunmasını umuyor, System.String[]

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, son dönemde olumlu gelişmeler kaydedilen Körfez krizinde kalıcı çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, son dönemde olumlu gelişmeler kaydedilen Körfez krizinde kalıcı çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

Le Drian, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Le Drian, Katarlı mevkidaşı ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki krize kalıcı çözüm bulunmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti.

Le Drian, Fransa'nın Körfez krizinde yakın zamanda bir uzlaşma sağlanmasını ve kalıcı bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed ile ilgili açıklamalarına da değinen Le Drian, Macron'un açıklamalarının "yanlış anlaşıldığını ve Fransa'ya zarar vermek için çarpıtıldığını" ileri sürdü.

Le Drian ayrıca Müslümanların Fransa'nın temel bileşeni olduğunu ve onlara derin saygı duyduklarını dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman ise Fransız mevkidaşına Körfez kriziyle ilgili gelişmeler ile Libya ve Lübnan dosyalarıyla ilgili bilgi verdiğini aktardı.

Le Drian ile başta Körfez krizi olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarına işaret eden Bin Abdurrahman, terörle mücadele konusunun altını çizerek meseleye yüzeysel bakılmaması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Aşırılığa derinlemesine bakıldığında herhangi bir dinle ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığını belirten Bin Abdurrahman, "İslamofobi söylemi bizi endişelendiriyor ve kararlılıkla bunun karşısında durmak gerekiyor." diye konuştu.

İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Kuveyt, krizin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Körfez krizine kalıcı çözüm bulunmasını umuyor - Son Dakika


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