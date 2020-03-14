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Fransa koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti
6 saat önce
Koronavirüs: Fransa ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti
Fransız Sağlık Bakanı Jerome Salomon Fransa'da koronavirüs nedeniyle alarm seviyesinin 2'den 3'e yükseltildiğini açıkladı. Söz konusu duyuru ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının 91'e çıkmasının ardından geldi.
Başbakan Edouard Philippe de cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren bazı yerlerin ziyaretçilere kapatılacağını duyurdu. Eczaneler, marketler, benzin istasyonları, bankalar açık kalmaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:18
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