Fransa koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti - Son Dakika Dünya

Fransa koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti

6 saat önce

Koronavirüs: Fransa ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti

Fransa koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti, System.String[]

Fransız Sağlık Bakanı Jerome Salomon Fransa'da koronavirüs nedeniyle alarm seviyesinin 2'den 3'e yükseltildiğini açıkladı. Söz konusu duyuru ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının 91'e çıkmasının ardından geldi.


Başbakan Edouard Philippe de cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren bazı yerlerin ziyaretçilere kapatılacağını duyurdu. Eczaneler, marketler, benzin istasyonları, bankalar açık kalmaya devam edecek.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:18 
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