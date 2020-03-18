Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri devletleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri devletleştirilecek - Son Dakika Dünya

Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri devletleştirilecek

7 saat önce

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi

Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri devletleştirilecek, System.String[]

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüsü yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi.


Fransız bakan, basına yaptığı açıklamada, ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Ülkenin sanayi mirasını koruyacağız." dedi .

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Bruno Le Maire, Ekonomi, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:28 

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