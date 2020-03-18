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Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri devletleştirilecek
7 saat önce
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüsü yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi.
Fransız bakan, basına yaptığı açıklamada, ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Ülkenin sanayi mirasını koruyacağız." dedi .
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:28
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