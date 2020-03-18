Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri devletleştirilecek

Fransız bakan, basına yaptığı açıklamada, ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Ülkenin sanayi mirasını koruyacağız." dedi .

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire , koronavirüsü yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi.

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