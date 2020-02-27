Fransa, Kovid-19'a karşı yeni önlemler aldı - Son Dakika
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Fransa, Kovid-19'a karşı yeni önlemler aldı

7 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğunu ve 200 milyon maskenin sipariş edildiğini bildirdi.

Fransa, Kovid-19'a karşı yeni önlemler aldı, System.String[]

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğunu ve 200 milyon maskenin sipariş edildiğini bildirdi.

Philippe, Başbakanlıkta, yeni tip koronavirüse ilişkin siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Philippe, ülkede yeni tip koronavirüse ilişkin endişelerin bulunduğunu ancak bu durumda sakin kalmanın önemli olduğunu söyledi.

Ülkede olası Kovid-19 vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğu bilgisini paylaşan Philippe, bu virüsle mücadele etmek için 200 milyon maske de sipariş ettiklerini aktardı.

Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 18'i buldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, "Bir salgınla karşı karşıyayız." ifadesini kullanarak, bununla en iyi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 18'i bulmuştu, bu kişilerden 11'i iyileşirken ikisi ise hayatını kaybetmişti.

Edouard Philippe, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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