Fransa Kovid-19 aşı uygulamasına pazar günü başlayacak - Son Dakika

Fransa Kovid-19 aşı uygulamasına pazar günü başlayacak

21.12.2020 14:17
Fransa Kovid-19 aşı uygulamasına pazar günü başlayacak, System.String[]

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.

Europe 1 Radyosuna konuk olan Veran, 27 Aralık Pazar, Kovid-19 aşılarının tıbbi muayene sonrası riskli grupta olan ve isteyen kişilere yapılmaya başlayacağını söyledi.

Virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunun büyük ihtimalle Fransa'da da olduğunu belirten Veran, bunun tespiti için PCR testlerinde genotip çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Veran, Kovid-19 aşısının virüsün mutasyona uğramış hali karşısında daha az etkili olduğuna inanmak için bir neden bulunmadığını ifade etti.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü tespit edilmiş, ardından Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi İngiltere'ye uçuşları iptal etmişti.

İngiltere, Europe, Fransa, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Kovid-19 aşı uygulamasına pazar günü başlayacak - Son Dakika


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